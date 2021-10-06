В Старой Ладоге пройдет трехдневный фестиваль «Венок славы Александра Невского»

Ленобласть готовится принять фестиваль «Венок славы Александра Невского», который пройдет в Старой Ладоге с 8 по 10 октября.

На фестивале будет работать несколько площадок. Так, в пятницу состоится дефиле, на котором свое видение исторического костюма представят молодые дизайнеры из Луги, Киришей, Агалатово и Всеволожска.

В следующие дни в Старой Ладоге пройдут ярмарка ремесел, выступления реконструкторов, фестиваль колокольного звона и концерт, где выступят певица Варвара и группа «Братья Гримм».

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Добраться до площадок из Петербурга можно будет на автобусах от станций метро Ладожская и Московская. Но на праздник пустят только при наличии отрицательного ПЦР-теста или справки о вакцинации от коронавируса. Купить билеты можно на сайте лентрэвэл.ру.