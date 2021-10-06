В Петербурге закрываются уличные шатры для вакцинации от коронавируса

В Петербурге закрываются, открытые пару месяцев назад, шатры для вакцинации от коронавируса, сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

Решение закрыть временные пункты вакцинации от коронавируса в парке 300-летия и у метро «Приморская» принято в связи с наступившими холодами. Погода за окном уже не позволяет организовать в шатре пребывание людей под контролем врача в течение 30 минут после вакцинации.

Прививочный пункт у метро „Приморская“ уже прекратил работу, в Парке 300-летия закроют уже на этой неделе.

На сегодняшний день вакцинация проводится в 105 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти. Процедура полностью бесплатна и добровольна. Список прививочных пунктов с адресами по ссылке.