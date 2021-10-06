Автомобилистов предупредили, когда в Петербурге и Ленобласти пройдут антиалкогольные рейды

В Петербурге и Ленобласти пройдут очередные рейды по выявлению пьяных водителей. В ГИБДД рассказали, когда в октябре автомобилистов ждут проверки.

Первые рейды на дорогах двух регионов пройдут уже на этой неделе: в ночи на 9, 10 и 11 октября. Следующая проверка пройдет уже в конце месяца: в ночи на 23, 24 и 25 октября.

Напомним, пьяным водителям грозят штрафы в 30 тысяч рублей с лишением прав до двух лет. Тем, кто попался на пьяной езде повторно, грозит уголовная ответственность.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти за минувшие выходные поймали более 300 лихачей.