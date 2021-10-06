40% россиян готовы отказаться от нескольких выходных ради более высокой зарплаты

Более половины россиян выразили готовность в той или иной степени отказаться от выходных ради повышения зарплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Так, 40% опрошенных готовы отказаться от одного-трех выходных ради повышения зарплаты в среднем до 100,2 тыс. рублей в месяц. Еще 13% готовы отработать четыре-шесть дополнительных дней в среднем за зарплату в 113,7 тыс. рублей в месяц.

При этом 12% россиян заявили, что могут и вовсе отказаться от отдыха, если им будут платить 128,7 тысячи в месяц. 28% опрошенных указали, что высоко ценят отдых и не готовы жертвовать выходными ради более высокой зарплаты.