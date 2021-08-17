В Киришах подвели итоги акции «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития»

Сегодня, 17 августа, в Киришском дворце детского юношеского творчества имени Л.Н. Маклаковой подводят итоги акции «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития».
По результатам акции Ленобласть стала третьей в России. Регион представляли 362 образовательные организации, 39 тысяч ребят, 562 лидера. Победителями Всероссийского конкурса стали 11 участников.
Также в мероприятии приняли участие председатель комитета общего и профессионального образования региона Сергей Тарасов, первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко и депутат Госдумы РФ Сергей Петров.
Тарасов отметил, что в системе образования Ленобласти — традиционно хорошие заделы формирования здорового образа жизни. Только за последние пять лет в регионе отремонтированы 150 спортивных залов, в том числе закуплено новое спортивное оборудование.
Напомним, с начала 2021 года ленинградские спортсмены завоевали 540 медалей на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях.