В Киришах подвели итоги акции «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития»

Сегодня, 17 августа, в Киришском дворце детского юношеского творчества имени Л.Н. Маклаковой подводят итоги акции «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития».

По результатам акции Ленобласть стала третьей в России. Регион представляли 362 образовательные организации, 39 тысяч ребят, 562 лидера. Победителями Всероссийского конкурса стали 11 участников.

«Вы, ребята, – наше будущее, и мы, конечно же, хотим, чтобы вы были здоровыми. И сделаем для этого все вместе с вами. За здоровую Россию, за наше здоровое будущее», — отметила депутат Заксобрания Ленобласти, главный врач Ленинградской областной клинической больницы Татьяна Тюрина.

Также в мероприятии приняли участие председатель комитета общего и профессионального образования региона Сергей Тарасов, первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко и депутат Госдумы РФ Сергей Петров.

Тарасов отметил, что в системе образования Ленобласти — традиционно хорошие заделы формирования здорового образа жизни. Только за последние пять лет в регионе отремонтированы 150 спортивных залов, в том числе закуплено новое спортивное оборудование.

Напомним, с начала 2021 года ленинградские спортсмены завоевали 540 медалей на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях.