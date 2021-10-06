Цена на газ в Европе впервые превысила $1600 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе продолжают бить один рекорд за другим. На открытии торгов 6 октября котировки за несколько минут взлетели более чем на 150 долларов.

На открытии торгов биржи ICE 6 октября цена ноябрьского фьючерса на газ установила новый исторический рекорд, превысив сначала 1500 долларов за 1 тысячу кубометров, а вскоре и 1600 долларов. В моменте на максимуме цена достигала 1606 долларов за тысячу кубометров.

В ходе торгов 5 октября цена фьючерсов на газ в Европе превысила 1450 долларов за тысячу кубометров.

На фоне стремительно растущих цен на газ пять стран Евросоюза — Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция — предложили провести расследование происходящего.