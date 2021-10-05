До 2023 года в Ленобласти планируют построить 23 газовые заправки

Ленобласть и «Газпром» планируют подписать актуализированную дорожную карты по развитию сети газомоторной инфраструктуры до 2023 года.

«Развитие рынка газомоторного топлива ― это мероприятия и по созданию сети газозаправочной инфраструктуры, и по переводу техники на метан, и по закупки газовых автобусов» – прокомментировал председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть стала первым из регионов страны стимулировать компании, переходящие на газомоторное топливо. Также регион первым уменьшил транспортный налог на 50% от расчетной стоимости компаниям-перевозчикам, которые стали использовать экологичное топливо.

Напомним, что в данный момент на газовом топливе в Ленобласти работают современных автобусов, которые курсируют между Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно. Также в области функционируют заправочных станции АГНКС в Гатчинском, Тихвинском, Тосненском и Всеволожском районах.