Большинство жителей Ленобласти и Санкт-Петербурга считают, найти работу по профессии крайне сложно

Выяснилось, что настроения жителей Ленинградской области и Северной столицы в вопросе поиска новой работы не самые радужные.
По информации компании Headhunter, 24% жителей в Ленобласти и Санкт-Петербурге, уверены, что найти работу в их сфере крайне сложно, еще более 40% в обоих регионах ответили «Скорее сложно найти» и лишь порядка 20% верят, что уволится и быстро найти замену им не составит труда.
При этом еще 28% жителей Ленобласти и 31% петербуржцев не уверены, что смогут найти работу с достойной зарплатой в своей сфере в ближайшие 3 месяца.
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06.10.2021 30