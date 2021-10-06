Большинство жителей Ленобласти и Санкт-Петербурга считают, найти работу по профессии крайне сложно

Выяснилось, что настроения жителей Ленинградской области и Северной столицы в вопросе поиска новой работы не самые радужные.

По информации компании Headhunter, 24% жителей в Ленобласти и Санкт-Петербурге, уверены, что найти работу в их сфере крайне сложно, еще более 40% в обоих регионах ответили «Скорее сложно найти» и лишь порядка 20% верят, что уволится и быстро найти замену им не составит труда.

При этом еще 28% жителей Ленобласти и 31% петербуржцев не уверены, что смогут найти работу с достойной зарплатой в своей сфере в ближайшие 3 месяца.