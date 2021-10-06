Минфин предложил ужесточить правила ввоза белорусской водки и армянского коньяка

Цены на армянский коньяк и белорусскую водку в России в ближайшее время могут вырасти.

Минфин предложил ужесточить условия ввоза в нашу страну спиртных напитков, произведенных в странах Евразийского экономического союза, пишут «Ведомости».

Речь, в частности, идет о крепком алкоголе и вине, которые подлежат специальной федеральной маркировке. В ведомстве предложили вернуть отмененное ранее требование о предоставлении импортерами банковской гарантии в таможенные органы. Если поставщик, например, не заплатил акциз, ответственность за это перекладывается на банк. Это позволит избежать рисков неуплаты обязательных платежей в бюджет.

Сейчас такую гарантию предоставляют только российские производители для приобретения спирта. Ранее требование распространялось и на импортеров, однако с этого года его отменили.