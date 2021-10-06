Жители Ленобласти смогут наблюдать звездопад Дракониды на этой неделе

Автор: Гузель Галимова
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Жители Ленобласти в конце недели смогут увидеть метеорный поток Дракониды, если погодные условия будут благоприятными.

Звездопад Дракониды достигнет своего пика в ночь с 8 на 9 октября. Начать наблюдать его лучше сразу после захода солнца и до полуночи.

Как сообщает сайт Москвоского планетария, Дракониды действуют ежегодно с 6 по 10 октября. Их активность меняется из года в год. Этот метеорный поток может варьироваться от десятков до тысяч метеоров в час. Метеоры Драконид красноватые и очень медленные.

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01.10.2021 214
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