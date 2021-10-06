Синхронистка Светлана Колесниченко получила ключи от квартиры в Гатчине

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию из Ленинградской области Светлана Колесниченко получила квартиру в 3-й очереди шведского квартала «IQ Гатчина» в Гатчине – ее родом городе.

По словам самой Светланы Колесниченко, она старается как можно чаще навещать родителей и младшую сестру в Гатчине. Теперь места для встречи всей семьей станет больше.

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Редакция ivbg.ru напоминает: Светлана Колесниченко завоевала две золотых медали на Олимпийских играх в Токио – в парном и групповом соревнованиях.