Школьники помогли ветерану из Подпорожья подготовиться к зиме – фото

Волонтеры корпуса «Единство» и юнармейцы отряда им. В. Л. Чебыкина помогли ветерану Великой Отечественной войны из Подпорожья, убрав дрова с участка и сложив их в поленницу.

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С просьбой о помощи к волонтерам обратилась дочь ветерана. Справиться с дровами самостоятельно она и ее пожилая мать не смогли. Волонтеры навели полный порядок за два часа.

С благодарностью к молодым людям также обратились в Комитете по молодежной политике Подпорожского района.