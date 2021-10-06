Биржевой мост в Петербурге закроют на капремонт до ноября 2022 года

Биржевой мост в Петербурге готовятся отправить на длительный капитальный ремонт.

Как сообщили в пресс-службе «Мостотреста», переправу перекроют для автомобилистов и пешеходов уже в ночь с 8 на 9 октября вплоть до ноября 2022 года, а сами работы по ремонту продолжат до весны 2023 года. Отмечается, что предстоящий капитальный ремонт проводят впервые за 60 лет эксплуатации сооружения.

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До ноября следующего года все проходящие по нему маршруты общественного транспорта будут перенаправлены на Тучков мост.