Фонд защиты дольщиков достроил первые дома в Ленобласти

Первые три корпуса ЖК «Город детства», расположенного на Железнодорожной улице в городе Коммунар Гатчинского района, готовятся к выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию. Ключи от квартир поучат около 100 человек.

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На момент подготовки публикации устранены все замечания Госстройнадзора и получены акты приемки. По словам и. о. зампреда областного правительства Евгения Барановского, корпуса ЖК «Город детства» – первые жилые дома, достроенные на средства Фонда в Ленинградской области.

«До конца года силами организации планируется ввести в эксплуатацию еще шесть проблемных объектов в Выборгском, Гатчинском и Всеволожском районах», – сообщил Евгений Барановский

Строительством 10 малоэтажных многоквартирных жилых домов «Города Детства» занималось ООО «СНВ Северо-Запад» с 2014 года. В 2018 году компания обанкротилась. В декабре 2019 года Фондом принято решение о достройке, которая началась в январе 2021 года.

Решение о достройке принято еще по 56 проблемным объектам. В частности, до конца 2021 года должны быть завершены третий корпус ЖК «Поляны», шестой, седьмой и десятый корпусы ЖК «Город детства», корпусы Б2 и Б3 ЖК «Щегловская усадьба».