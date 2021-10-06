В Петербурге в пивных банках продавали воду вместо пива из-за сбоя на заводе

Технический сбой на заводе «Балтики» в Петербурге привел к тому, что в 720 банках оказалась вода, а не пиво. К слову, бракованное пенное до сих пор не удалось полностью изъять из оборота.

Об этом рассказал портал Фонтанка со ссылкой на пресс-службу компании.

Неприятная ситуация произошла еще 31 августа. Во время остановки оборудования на одной из линий производства произошел сбой, в результате которого 300 литров воды было разлито в 720 банок, а позже попала на полки магазинов.

В настоящее время мы предпринимаем все усилия, необходимые для того, чтобы изъять эту партию банок из продажи и не допустить повторения подобной ситуации в будущем. Приносим нашим потребителям извинения за этот казус, — добавили в пресс-службе компании.

При том, в компании уточнили, что вода, разлитая по банкам, абсолютно безопасна, однако в случае покупки бракованного пенного, покупателей просят позвонить на горячую линию «Балтики».