В Петербурге в пивных банках продавали воду вместо пива из-за сбоя на заводе

Технический сбой на заводе «Балтики» в Петербурге привел к тому, что в 720 банках оказалась вода, а не пиво. К слову, бракованное пенное до сих пор не удалось полностью изъять из оборота.
Об этом рассказал портал Фонтанка со ссылкой на пресс-службу компании.
Неприятная ситуация произошла еще 31 августа. Во время остановки оборудования на одной из линий производства произошел сбой, в результате которого 300 литров воды было разлито в 720 банок, а позже попала на полки магазинов.
В настоящее время мы предпринимаем все усилия, необходимые для того, чтобы изъять эту партию банок из продажи и не допустить повторения подобной ситуации в будущем. Приносим нашим потребителям извинения за этот казус, — добавили в пресс-службе компании.
При том, в компании уточнили, что вода, разлитая по банкам, абсолютно безопасна, однако в случае покупки бракованного пенного, покупателей просят позвонить на горячую линию «Балтики».
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