В Ленобласти лучшим школам и детским садам раздали 2,4 млн рублей

Денежные выплаты образовательные учреждения Ленинградской области получили в честь Дня учителя.

Победителем конкурса в номинации «Городская школа» стал Киришский лицей. Ему выплатили премию в размере 500 тыс. рублей. Также премию в 300 тыс. рулей присудили Волосовской общеобразовательной школе №1, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Лучшей среди сельских школ стала Ломоносовская школа №3 – ее представители получили 500 тыс. рублей, а Красноозерская основная общеобразовательная школа Призерского района получила приз в размере 300 тыс. рублей.

Среди детских садов Ленинградской области стал детский сад №12 Соснового бора, лауреатом стал детский сад «Радуга». Они получили по 500 и 300 тыс. рублей соответственно.