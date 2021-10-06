В Ленобласти прошли учения на случай техногенной катастрофы

В Ленинградской области отработали разные сценарии чрезвычайных ситуаций — от разлив нефтепродуктов до утечки жидкого хлора.
О проведенных мероприятиях в рамках гражданской обороны рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти вечером, 6 октября.
Наиболее зрелищная практическая часть штабной тренировки по гражданской обороне прошла в городе Тосно. Здесь по замыслу учений произошла техногенная чрезвычайная ситуация с участием грузовых автомобилей, перевозивших хлор и дизельное топливо. В результате чего произошли разлив и возгорание нефтепродукта и выброс хлора.
Ответом на учебную задачу стали слаженные действия при эвакуации условного пострадавшего, наложение пневмо-пластыря на место утечки газа, заполнение разлива щелочным растровом с пеной, выдача СИЗ, лабораторные замеры.
В штабной тренировке принимали участие специалисты Леноблпожспаса, Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, МЧС, сотрудники полиции и медработники, представители органов местного самоуправления и областного правительства.