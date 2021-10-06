В Ленобласти прошли учения на случай техногенной катастрофы

В Ленинградской области отработали разные сценарии чрезвычайных ситуаций — от разлив нефтепродуктов до утечки жидкого хлора.

О проведенных мероприятиях в рамках гражданской обороны рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти вечером, 6 октября.

Наиболее зрелищная практическая часть штабной тренировки по гражданской обороне прошла в городе Тосно. Здесь по замыслу учений произошла техногенная чрезвычайная ситуация с участием грузовых автомобилей, перевозивших хлор и дизельное топливо. В результате чего произошли разлив и возгорание нефтепродукта и выброс хлора.

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Ответом на учебную задачу стали слаженные действия при эвакуации условного пострадавшего, наложение пневмо-пластыря на место утечки газа, заполнение разлива щелочным растровом с пеной, выдача СИЗ, лабораторные замеры.

Жизнь доказывает необходимость проведения подобных масштабных тактических учений. В нашем высокотехнологичном мире все возможно и нам необходимо быть готовыми ко всему. Рассчитывать на собственные силы и средства, уметь быстро и правильно отреагировать на самую сложную ситуацию, — отметил вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.

В штабной тренировке принимали участие специалисты Леноблпожспаса, Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, МЧС, сотрудники полиции и медработники, представители органов местного самоуправления и областного правительства.