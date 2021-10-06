В России зафиксирован очередной рост цен на продукты

В России за сентябрь возросли цены на некоторые овощи, но особенно сильно заметен рост цен на помидоры, огурцы и яйца.

Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в среду, 6 октября.

Так, яйца в среднем подорожали на 5,7%, говядина и мясо птицы – на 2,4%, сахар – на 0,7%, а подсолнечное масло – на 0,2%. Сильнее всего подскочили цены на помидоры – почти на 25%, а также огурцы (17,3%) и апельсины (почти 14%), соответственно.

Но нашлись продукты, которые наоборот — упали в цене. Например, свекла подешевела на 13,7%, виноград – на 12,6%, морковь – на 10,3%, яблоки – на 5,7%, капуста – на 3,6%, а лук – на 2,8%.

Рост цен на продукты фиксируется не только в России. Индекс мировых цен на продовольственные товары вырос на 27% впервые за 40 лет.