Волонтеры спасли котят, застрявших между бетонными плитами в подвале дома в Гатчине

Вызволяли их в течение пяти часов.

Историю спасения котят опубликовали в группе ПСО “Экстремум” во “ВКонтакте”. Местные жители сообщили волонтерам о том, что котята застряли между стенами. При этом двух малышей им удалось вытащить своими силами.

«Совсем крошечные котята упали откуда-то сверху между бетонными плитами стены и мусоропровода и вклинились в щель. Светлый котенок стоит на задних лапках с зажатой головой по одной стенке, более темный сидит, но не может сдвинуться по другой стенке», — рассказали местные жители.

Котята застряли в метре над полом, а толщина щели, в которую они умудрились угодить, составляла не более пяти сантиметров.

Спасателям пришлось задействовать перфораторы. Пять часов подряд они пробивали дырку в стене, толщина которой составляет примерно 15 сантиметров. При этом места было катастрофически мало — держать инструмент в руках пришлось в лежачем положении.

В конце концов, котят удалось вызволить, их отвезли на осмотр в ветклинику. Одному из них уже нашли дом.