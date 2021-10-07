В Петербурге ужесточили правила посещения спортивных мероприятий на крупных аренах города.

Так, в октябре заполняемость спортивных арен «Газпром Арены», «Сибур Арены», Ледового дворца и спортивного комплекса «Юбилейный» составит 30%. А зрителям придется предоставить QR-код о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании. Такое решение приняли в Роспотребнадзоре.

Тем временем в России вчера, 6 октября, зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса.