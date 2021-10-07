В Ленобласти могут ввести новые штрафы за вред экологии

Новые штрафы за вред окружающей среде могут появиться в Ленобласти с 1 января 2022 года.
Как рассказала зампред совета Всероссийского общества охраны природы по Ленобласти и Петербургу Наталья Калягина, сейчас законопроект находится на стадии разработки. Если его одобрят, то любой неравнодушный житель получит право фотографировать нарушителей, оставляющих мусор в неположенном месте. А также фиксировать заезд машин на лесную территорию, к озеру или к водоему.
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26.09.2021 261
В настоящее время обсуждается вопрос, можно ли будет отправить фотографии анонимно. Кроме того, юристы занимаются вопросом размеров штрафов, пишет ФАН.