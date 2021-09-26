Рабочих поймали за сбрасыванием мусора в природоохранной зоне Ленобласти – видео

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: недалеко от деревни Узигонты в Ломоносовском районе рабочие сбрасывали шифер, тряпки, мусор возле дороги и матрасы – в воду.
Свидетели позвонили в 112, передав необходимую информацию, а также сообщили в администрацию Ломоносовского района о случившемся.
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26.09.2021 45