Эксперты предсказали повышение цен на сигареты до конца года

Средняя цена за пачку сигарет в 2021 году может подняться до 145 рублей.

Эксперты отметили, что в среднем цена одной пачки уже увеличилась на 12,4% — со 120,8 рубля в 2020 году до 135,8 рубля в первом полугодии 2021 года. По их данным, цены растут из-за повышения акцизов на табак и табачные изделия с 1 января 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Аналитики добавили, что цены на стики для систем нагревания табака в первом полугодии 2021 года не изменились и остались на уровне 155 рублей за пачку.

— Что касается изменений средней стоимости стиков, то, скорее всего, она увеличится не более чем на 5-7% во втором полугодии 2021 года, — считают эксперты.