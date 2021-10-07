В Выборге задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 63-летнего отца и 62-летней матери.

Их тела с множественными колото-резанными ранами были найдены в квартире на улице Офицерской в Выборге. Рядом с убитыми лежали ножи и ножницы. Полицейские попали в квартиру после звонка родственника — мужчина забеспокоился, что брат перестал выходить на связь.

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Вскоре по «горячим следам» был задержан подозреваемый, сын убитых. В ближайшее время ему предъявят обвинение, а также изберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело.

В следкоме сообщили, что в 2017 году в отношении подозреваемого были применены принудительные меры медицинского характера после совершенной им кражи.