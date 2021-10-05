В убийстве пенсионерки возле Кировска подозревают ее сына

По информации ivbg.ru, еще 19 сентября 2021 года в садоводстве Строитель, расположенном недалеко от Кировска в Кировском районе Ленинградской области, в одном из дачных домов нашли труп 73-летней петербурженки.

Вам будет интересно Жильцов 9-этажного дома в Кировске эвакуировали из-за растяжки с патронами на ручке двери – фото По информации ivbg.ru, 28 сентября около 16:00 в экстренные службы сообщили о взрывоопасном предмете на ручке двери в девятиэтажном доме... 28.09.2021 226

Женщина проживала на проспекте Художников в Санкт-Петербурге, а в садоводство приезжала на дачу. Экспертиза показала, что смерть наступила от открытой раны головы вследствие удара тупым предметом.

А 4 октября около 12:00 возле станции метро «Улица Дыбенко» в Санкт-Петербурге задержан 44-летний сын погибшей. Следствие полагает, что он убил свою мать.