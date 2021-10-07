Видео: над озером Волоярви «танцевало» северное сияние

В Ленобласти в ночь с 6 на 7 октября вновь наблюдали северное сияние.

Очевидцам удалось заснять сполохи в небе над озером Волоярви во Всеволожском районе Ленобласти. Кадры были опубликованы в соцсетях.

По словам автора ролика, «пойманное» сияние было достаточно высоким, но не слишком динамичным: «иногда пробегали «лучики» и «столбики», так же появилось несколько лентообразных форм». Невооруженным глазом был виден лишь небольшой туман, но фототехника гораздо чувствительнее и удалось заснять даже легкое проявления северного сияния.

Ранее северное сияние удалось заснять недалеко от поселка Кисельня в Волховском районе Ленобласти.