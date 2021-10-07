Стоимость газа в Великобритании выросла на 40% до рекордного максимума

Цены на газ в Великобритании подскочили вчера на 40% до рекордных максимумов.

Однако после заявления президента России Владимира Путина, пообещавшего увеличить поставки энергоресурса, стоимость газа снизилась.

Цены на газ в Великобритании на одном этапе торговались по 4,07 фунтов стерлингов (5,53 доллара) за терм. На данный момент, несмотря на снижение, цены остаются высокими, составляя более 2,9 фунта стерлингов за терм. Эти показатели примерно в восемь раз выше, чем год назад.

— Чрезвычайно высокие мировые цены на газ в настоящее время стимулируют переход в энергопотреблении с газа на уголь и жидкие углеводороды впервые более чем два десятилетия, в том числе в Великобритании, — пояснили аналитики.