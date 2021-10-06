Ленобласть и «Газпром» подпишут дорожную карту на ближайшие несколько лет

В Экспофоруме Санкт-Петербурга на Петербургском шоссе 7 октября состоится Международный газовый форум. В пленарном заседании в 14:30 примет участие губернатор Ленинградской области.

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Александр Дрозденко обсудит вопросы рынка газомоторного топлива и его влияние на развитие субъектов России.

Также запланировано подписание между Ленинградской областью и «Газпромом» дорожной карты о развитии сети газомоторной инфраструктуры и использовании природного газа как моторного топлива на годы вперед.