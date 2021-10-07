Финляндия продлила ограничения для въезда туристов из России

Правительство Финляндии решило не упрощать пропускной режим на границе с Россией еще две недели. Причина прежняя — низкий уровень вакцинации.

Информация об этом на сайте правительства Финляндии в четверг, 7 октября.

Трансграничное движение ограничено до 24.10.2021, — приводится на иностранном правительственном портале.

При этом, Финляндия все же постепенно увеличивает категории российских граждан, кому можно посещать страну. Так, прошедшим летом границу разрешили пересекать родственникам граждан Суоми, а также владельцам дач. Позже добавили две новые категории — тем, кто собирается в бизнес-командировку и обладателям многократной визы с истекшим сроком годности.

Ранее мы писали, что руководство Финляндии с 1 октября собиралось смягчить ограничения, однако не в отношении туристов, пытающихся посетить республику.