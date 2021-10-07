Лучшие спектакли Ленобласти покажут в одном месте

Ленинградская область открывает новую площадку для творческого сотрудничества региональных артистов в формате форума-фестиваля «Область театра».

Организаторы ставят перед собой цель создать условия для развития театрального ремесла в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. Мероприятие пройдет с 12 по 16 октября в Киришах во Дворце культуры «КИНЕФ».

На площадке форума соберутся более 30 спикеров, в том числе, из сферы образования и бизнеса, чтобы обсудить современный способ передачи информации через историю, импровизацию как способ создания спектакля, инклюзию, иммерсивный и детский театр.

Жители и гости города смогут познакомиться с культурным блоком форума ― показом лучших постановок 5 драматических театров Ленинградской области. Так, в день открытия форума, 12 октября, состоится показ премьерной комедии «Женитьба Фигаро» Театра «На Литейном». Также зрителей ждут спектакли «Очень простая история» Театра-студии «Апрель», «Барбетт одевается» Театра «Комедианты», «Ханума» Театра драмы и кукол «Святая крепость» и «Женитьба» Театра «На Васильевском».