Фото: новая спортплощадка появилась в Пушном поселке Выборгского района

Спортивное пространство было здесь и раньше, однако требовало ремонта. Проведенные работы изменили облик и функциональность спортплощадки до неузнаваемости.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации Выборгского района.

Фото: администрация Выборгского района Фото: администрация Выборгского района Фото: администрация Выборгского района Фото: администрация Выборгского района Фото: администрация Выборгского района

Площадка была приведена в порядок в рамках национального проекта «Образование». На обустройство объекта было выделено более 10,5 млн рублей из областного бюджета и около 8 млн рублей — из местного.

Вместе с учащимися и педагогами в открытии пространства приняла участие глава Рощинского поселения Надежда Белоусько. Она отметила, что теперь для школьников созданы все условия для занятий физической культурой и спортом.

После официальной части мероприятия учащиеся 1- 4 классов исполнили танцевальный флешмоб, а на футбольном поле прошли соревнования по мини-футболу. В это же время на волейбольной площадке состоялся матч по пионерболу.