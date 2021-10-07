Фото: новая спортплощадка появилась в Пушном поселке Выборгского района

Автор: Анастасия Щербакова
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Спортивное пространство было здесь и раньше, однако требовало ремонта. Проведенные работы изменили облик и функциональность спортплощадки до неузнаваемости. 

Об этом рассказали в пресс-службе администрации Выборгского района.

Фото: новая спортплощадка появилась в Пушном поселке Выборгского района Пушной поселок, Пушной, новая спортплощадка, Ленобласть, ВыборгФото: администрация Выборгского района
Фото: новая спортплощадка появилась в Пушном поселке Выборгского района Пушной поселок, Пушной, новая спортплощадка, Ленобласть, ВыборгФото: администрация Выборгского района
Фото: новая спортплощадка появилась в Пушном поселке Выборгского района Пушной поселок, Пушной, новая спортплощадка, Ленобласть, ВыборгФото: администрация Выборгского района
Фото: новая спортплощадка появилась в Пушном поселке Выборгского района Пушной поселок, Пушной, новая спортплощадка, Ленобласть, ВыборгФото: администрация Выборгского района
Фото: новая спортплощадка появилась в Пушном поселке Выборгского района Пушной поселок, Пушной, новая спортплощадка, Ленобласть, ВыборгФото: администрация Выборгского района

Площадка была приведена в порядок в рамках национального проекта «Образование». На обустройство объекта было выделено более 10,5 млн рублей из областного бюджета и около 8 млн рублей — из местного.

Вместе с учащимися и педагогами в открытии пространства приняла участие глава Рощинского поселения Надежда Белоусько. Она отметила, что теперь для школьников созданы все условия для занятий физической культурой и спортом.

После официальной части мероприятия учащиеся 1- 4 классов исполнили танцевальный флешмоб, а на футбольном поле прошли соревнования по мини-футболу. В это же время на волейбольной площадке состоялся матч по пионерболу.

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Фото: новая спортплощадка появилась в Пушном поселке Выборгского района Пушной поселок, Пушной, новая спортплощадка, Ленобласть, Выборг
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