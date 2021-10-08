Вандалы вновь осквернили памятник танкистам в Выборгском районе – фото

Неизвестный в очередной раз повредили стенд у мемориала танкистам Николаю Фатееву и Юрию Харитонскому в мемориально-историческом районе «Куутерселькя 1944».

Ночью 7 октября вандалы оставили алое граффити на восстановленном уже в третий раз мемориале. В сентябре он страдал от вандалов два раза. Следственным отделом Выборга возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников, стел и обелисков).

Камеры около памятника нет, установить ее нет технической возможности. Но поиски вандалов не прекращаются.