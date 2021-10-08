Молокозавод «Лосево» в Ленобласти приостановил свою работу

Производитель молочных продуктов «Лосево» на время остановил работу завода в деревне Лосево Выборгского района Ленобласти.

Гендиректор ООО «СХП Лосево» Эльдар Беглов объяснил Интерфаксу, что компания начала масштабный процесс реорганизации. В частности, ГК «Лосево» перестала перерабатывать свое сырье и стала закупать его у фермеров-партнеров. Начать работу завода и поставку продуктов компания планирует уже со следующей недели.

Вам будет интересно ФАС дала прогнозы по предельным тарифам на электроэнергию на 2022 год Тариф за свет для каждого региона в следующем году может увеличиться на 5%, либо до предельного индекса роста цен на... 07.10.2021 90

При этом недавно Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял решение прекратить производство по заявлению ООО «ЦентрПлемя» о признании банкротом ООО «СХП Лосево». Всего же с начала года в отношении организации поступило 22 арбитражных иска на общую сумму 167 миллионов рублей.