В Ленобласть пытались нелегально перевести двух коров

В Тосненском районе Ленобласти пресекли попытку незаконного ввоза сельскохозяйственных животных.

Подозрительный фургон остановили в Бабино-2, внутри находились две коровы. Выяснилось, что их пытались незаконно провести в поселок Ульяновка из Новгородской области. У животных не было ветеринарных документов, подтверждающих их происхождение и клиническое состояние. Об этом сообщает Управление ветеринарии Ленобласти.

Животных вернули на территорию соседнего региона, где скот отправят на карантин.