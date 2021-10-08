В Ленобласть пытались нелегально перевести двух коров

В Тосненском районе Ленобласти пресекли попытку незаконного ввоза сельскохозяйственных животных.
Фото: Управление ветеринарии Ленобласти.
Подозрительный фургон остановили в Бабино-2, внутри находились две коровы. Выяснилось, что их пытались незаконно провести в поселок Ульяновка из Новгородской области. У животных не было ветеринарных документов, подтверждающих их происхождение и клиническое состояние. Об этом сообщает Управление ветеринарии Ленобласти.
Животных вернули на территорию соседнего региона, где скот отправят на карантин.
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