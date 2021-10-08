Путин наградил вице-губернатора Ленобласти Игоря Петрова медалью «За заслуги перед Отечеством»

Вице-губернатор Ленобласти — руководитель администрации губернатора и правительства региона Игорь Петров указом президента России награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Высокую награду Игорь Петров получил за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Вице-губернатор поблагодарил за высокую оценку своей деятельности и подчеркнул, что будет усердно трудиться и дальше.
Игорь Петров работает в правительстве Ленобласти 2016 года.
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