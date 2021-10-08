Квартиры можно лишиться из-за перепланировки – юрист рассказывает, как это происходит

Проведение перепланировки жилого помещения возможно только по согласованию с органом местного самоуправления или другого органа, наделенного административно-властными полномочиями. Без согласования перепланировка жилья будет считаться произведенной самовольно.
Как сообщает агентству «Прайм» ведущий юрисконсульт юридической службы «ИНКОМ-Недвижимость» Светлана Болотская, перепланировка жилого помещения – это изменение его конфигурации, требующее внесения в технический паспорт.
Если это требование не будет исполнено, то суд по иску этого органа может вынести в отношении собственника решение о продаже «означенного объекта с публичных торгов с выплатой собственнику вырученных от продажи помещения средств, за исключением ситуаций, когда перепланировкой не нарушаются права и законные интересы граждан».