Квартиры можно лишиться из-за перепланировки – юрист рассказывает, как это происходит

Проведение перепланировки жилого помещения возможно только по согласованию с органом местного самоуправления или другого органа, наделенного административно-властными полномочиями. Без согласования перепланировка жилья будет считаться произведенной самовольно.

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Как сообщает агентству «Прайм» ведущий юрисконсульт юридической службы «ИНКОМ-Недвижимость» Светлана Болотская, перепланировка жилого помещения – это изменение его конфигурации, требующее внесения в технический паспорт.

«За самовольную перепланировку помещений в многоквартирном доме предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от двух до двух с половиной тысяч рублей. Кроме того, правообладатель жилого помещения должен привести его в прежнее состояние», – рассказала Светлана Болотская

Если это требование не будет исполнено, то суд по иску этого органа может вынести в отношении собственника решение о продаже «означенного объекта с публичных торгов с выплатой собственнику вырученных от продажи помещения средств, за исключением ситуаций, когда перепланировкой не нарушаются права и законные интересы граждан».