В Ленобласти сожгли почти 400 кг санкционных продуктов — видео

Санкционную продукцию сотрудники Россельхознадзора нашли на одном из складов временного хранения Кингисеппа.

Как сообщают в ведомстве, сотрудники изъяли почти 400 кг продукции, запрещенной к ввозу в Россию: 199 кг сливочного масла, 123 кг сыра, 49,7 кг хамона, сыровяленого свиного окорока и 28 кг колбасы. Согласно этикетке, продукция была завезена из Финляндии, Италии, Испании, Германии, Великобритании.

Вся изъятая продукция была сожжена.

Ранее таможенники изъяли с прилавков одного из магазинов на рынке в Выборге почти 200 килограммов санкционных продуктов.