Суд дал два года колонии жителю Волосово, ударившего полицейского в участке

Мужчина нанес несколько ударов представителю власти, находясь в алкогольном опьянении. Теперь он отправится в колонию-поселение на два года.
Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Ленобласти днем, 8 октября. Как стало известно, в спецприемнике задержанный не хотел подчиняться требованиям полицейского и нанес ему несколько ударов.
В итоге на волосовца завели уголовное дело по статье 318 УК РФ. Ближайшие два года он проведет в колонии.
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