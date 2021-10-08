Суд дал два года колонии жителю Волосово, ударившего полицейского в участке

Мужчина нанес несколько ударов представителю власти, находясь в алкогольном опьянении. Теперь он отправится в колонию-поселение на два года.

Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Ленобласти днем, 8 октября. Как стало известно, в спецприемнике задержанный не хотел подчиняться требованиям полицейского и нанес ему несколько ударов.

В итоге на волосовца завели уголовное дело по статье 318 УК РФ. Ближайшие два года он проведет в колонии.