Москвичу, избитому тремя кавказцами в метро, выплатят 2 млн рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Мэр Москвы Сергей Собянин проведал Романа Ковалева, находящегося в больнице после жестокого избиения в метро. Пострадавшего ждет крупная компенсация.

Об этом пишет Фонтанка со ссылкой на инстаграм мэра Москвы.

Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Поблагодарил за то, что вступился за девушку. <…> Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух миллионов рублей, — говорится на странице Собянина.

Напомним, 4 октября в одном из вагонов московского метро трое дагестанцев избили мужчину. По словам пострадавшего, конфликт вспыхнул после того, как одна из пассажирок сделала компании замечание из-за вызывающего поведения. Приятели начали оскорблять пассажирку. Молодой человек заступился за нее, за что агрессоры его побили.

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