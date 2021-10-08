Движение на участках шести трасс Ленобласти 9 октября будет ограничено

В Ленинградской области продолжается ремонт дорожного покрытия. Так, в субботу,8 октября, на участках шести федеральных дорог Ленобласти движение будет затруднено. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 658 ТрР ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение размывов обочины.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Магистральная»:

— км 95-124 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки;

— км 117-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37, ТрР ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;

— км 0-12 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

— км 44-76 (ст.напр.) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.