Старый центр Выборга становится пешеходным. По Крепостной теперь можно только ходить

Улица Крепостная в Выборге от улиц Северный Вал до Новой Заставы стала полностью пешеходной. Движение машин на данном участке теперь запрещено.
Об этом днем, 8 октября сообщается на сайте Администрации Выборгского района.
Соответствующее распоряжение администрации было подписано и опубликовано еще в сентябре 2021 года, а режим ограничения движения автотранспорта изначально был введен год назад. Тогда Крепостная была пешеходной только по выходным.
Фото: Администрация Выборгского района
Фото: Администрация Выборгского района
Фото: Администрация Выборгского района
Данное решение было принято по итогам мониторинга движения по Крепостной. Теперь запрет на проезд транспортных средств будет действовать круглогодично. Движение на данном участке организовано в соответствии с установленными дорожными знаками.
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