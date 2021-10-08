Старый центр Выборга становится пешеходным. По Крепостной теперь можно только ходить

Улица Крепостная в Выборге от улиц Северный Вал до Новой Заставы стала полностью пешеходной. Движение машин на данном участке теперь запрещено.

Об этом днем, 8 октября сообщается на сайте Администрации Выборгского района.

Соответствующее распоряжение администрации было подписано и опубликовано еще в сентябре 2021 года, а режим ограничения движения автотранспорта изначально был введен год назад. Тогда Крепостная была пешеходной только по выходным.

Фото: Администрация Выборгского района Фото: Администрация Выборгского района Фото: Администрация Выборгского района

Данное решение было принято по итогам мониторинга движения по Крепостной. Теперь запрет на проезд транспортных средств будет действовать круглогодично. Движение на данном участке организовано в соответствии с установленными дорожными знаками.