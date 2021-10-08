Старый центр Выборга становится пешеходным. По Крепостной теперь можно только ходить

Автор: Анастасия Щербакова
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Улица Крепостная в Выборге от улиц Северный Вал до Новой Заставы стала полностью пешеходной. Движение машин на данном участке теперь запрещено.

Об этом днем, 8 октября сообщается на сайте Администрации Выборгского района.

Соответствующее распоряжение администрации было подписано и опубликовано еще в сентябре 2021 года, а режим ограничения движения автотранспорта изначально был введен год назад. Тогда Крепостная была пешеходной только по выходным.

Старый центр Выборга становится пешеходным. По Крепостной теперь можно только ходить пешеходы, Ленобласть, крепостная улица, ВыборгФото: Администрация Выборгского района
Старый центр Выборга становится пешеходным. По Крепостной теперь можно только ходить пешеходы, Ленобласть, крепостная улица, ВыборгФото: Администрация Выборгского района
Старый центр Выборга становится пешеходным. По Крепостной теперь можно только ходить пешеходы, Ленобласть, крепостная улица, ВыборгФото: Администрация Выборгского района

Данное решение было принято по итогам мониторинга движения по Крепостной. Теперь запрет на проезд транспортных средств будет действовать круглогодично. Движение на данном участке организовано в соответствии с установленными дорожными знаками.

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