Социальный контракт помогает жителям Ленобласти открыть свое дело и повысить доход

Многие жители Ленинградской области, попав в стесненные финансовые обстоятельства, могут открыть свое дело и повысить доход с помощью социального контракта.

Что такое социальный контракт?

Это форма государственной финансовой поддержки, которая помогает семье или одинокому гражданину с доходом ниже прожиточного минимума улучшить свою ситуацию и иметь постоянный независимый источник дохода.

Недавно социальный контракт помог жительнице Ленинградской области, попавшей под сокращение, получить выплату и открыть бизнес. Оказавшись в трудной ситуации, она обратилась за помощью в виде социального контракта. Специалисты центра социальной защиты населения помогли составить ей бизнес-план, собрать необходимый пакет документов и получить средства на открытие своего дела.

Социальный контракт может быть заключен по следующим направлениям и выплатам:

100 000 рублей – единовременная сумма на развитие существующего бизнеса, либо на восстановление бизнеса в случае чрезвычайной ситуации (пожар, кража, порча имущества по независящим от гражданина причинам);

300 000 рублей – единовременная сумма на открытие своего дела впервые. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого осуществляется в результате выполнения социального контракта.

По какому направлению заключить социальный контракт вам помогут решить в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области по телефону 8 (812) 309-46-88.