Дмитрий Лисовец допустил введение новых ограничений по COVID-19 в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, любое ограничительное мероприятие, которое приведет к снижению заболеваемости, он поддержит лично.

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«Будь то ограничение передвижения или обязательная вакцинация для каких-то категорий жителей – медицинских работников, работников сферы образования. Если ситуация этого будет требовать, решение будет приниматься незамедлительно», – сообщил Дмитрий Лисовец

Потенциальные ограничения могут затронуть пожилых горожан. Но окончательное решение – за главным санитарным врачом по Санкт-Петербургу.

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