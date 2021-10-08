Ленобласть в ТОП-3 Северо-Запада по объемам несырьевого экспорта

За прошедшие 7 месяцев этого года несырьевой экспорт в регионе вырос на 46,5% по сравнению с прошлым годом. В денежном эквиваленте это составило 2,18 млрд долларов.

Самые «ходовые» товары несырьевой неэнергетической продукции из 47-го региона — это производимые на химических предприятиях удобрения и аммиак, а также пиломатериалы, шины и табак, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

При этом, крупнейшим импортером за 7 месяцев в этом году стала Эстония. Также продукция из Ленобласти поставлялась в Казахстан, Финляндию, Белоруссию, Нидерланды и ряд других стран.