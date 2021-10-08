Порядка 600 ленинградцев переедут в новый дом в рамках программы расселения

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: правительство Ленобласти

В Гатчине готовят документы для ввода нового жилого дома в эксплуатацию. Порядка 600 жителей из Гатчины, Сиверского и Вырицкого поселений скоро заселятся в теплые, ухоженные квартиры.

Об этом сообщает правительство Ленобласти в пятницу, 8 октября. Четырехэтажный жилой дом на улице Красных Военлетов в Гатчине уже почти готов к сдаче — он полностью достроен и подключен ко всем инженерным сетям.

Это один из крупнейших проектов Ленинградского областного Агентства ипотечного жилищного кредитования для расселения аварийного жилья в регионе. Жилая площадь здания составила почти 11 тысяч квадратных метров. В каждой из 242 квартир проведена отделка. Также предусмотрена и стоянка для машин.

Объект возведен по региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах».

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