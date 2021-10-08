В машину контролера скорости у Красного Бора прилетел булыжник — фото

В салон машины с камерой, измеряющей скорость автомобилей, залетел крупный булыжник. В этот момент сотрудник фиксировал превышение скорости в Тосненском районе, находясь в спецавтомобиле.
Информацией об этом поделился портал47news. Около трех часов дня 8 октября на участке дороги «Ям-Ижора — Никольское» у Красного Бора неизвестные совершили нападение на мобильный комплекс фиксации нарушений на дороге.
В заднем стекле «Рено» осталась огромная дыра от камня, прилетевшего с приличной скоростью. Но самое главное, что в результате происшествия пострадал инспектор, находившийся в машине. Осколки стекла попали ему в голову.
Пострадавший уверен, что камень в машине оказался не случайно. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняет полиция.
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08.10.2021 80