Пособие по безработице в России достигнет уровня МРОТ

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: РБК

В Министерстве труда и социальной защиты заявили о скором увеличении выплат безработным. 

Так, максимальное пособие по безработице в 2022 году увеличат до 12 792 рублей.

Размер выплаты будет равен минимальному размеру оплаты труда за 2021 год. В настоящий момент максимальный размер пособия по безработице равен МРОТ за 2020 год и составляет 12 300 рублей.

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08.10.2021 52
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