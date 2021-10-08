Пособие по безработице в России достигнет уровня МРОТ

В Министерстве труда и социальной защиты заявили о скором увеличении выплат безработным.

Так, максимальное пособие по безработице в 2022 году увеличат до 12 792 рублей.

Размер выплаты будет равен минимальному размеру оплаты труда за 2021 год. В настоящий момент максимальный размер пособия по безработице равен МРОТ за 2020 год и составляет 12 300 рублей.