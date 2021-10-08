Смертность в России за август увеличилась на 32,5%

Росстат опубликовал статистику убыли населения России за прошедший август этого года. Прирост с предыдущим годом составил 32,5 процента.

По данным Росстата, в августе этого года умерло 208 237 человек, что на 51 056 человек больше чем в августе 2020 года. При этом в период с января по август погибло более 1,52 миллиона человек — это на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда показатели приблизились к 1,28 миллиона усопших.

Рождаемость в прошлом месяце снизилась на 1% в годовом выражении — в августе 2021 года родилось 125 357 младенцев против 126 645 в августе прошлого года.

За январь-август 2021 года в России на свет появилось 928 184 человека — это на 1,1% меньше, чем в январе-августе 2020 года, когда рождаемость составила почти 938,3 тысячи человек.

Естественная убыль населения России за восемь месяцев текущего года составила 595 362 человека (против 346 904 человек за аналогичный период 2020 года).