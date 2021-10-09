«Откажет что-то из органов»: Хованский пожаловался на ухудшение состояния здоровья в СИЗО

Находящийся в СИЗО блогер Юрий Хованский в одном из сообщений в Twitter сообщил о плохом самочувствии и отсутствии сил на борьбу.

«Физическое и моральное здоровье беречь не вижу смысла, здесь оно мне без надобности. Больше надеюсь на то, что откажет что-то из органов, и хоть тогда отпустят на домашний арест», – написал Юрий Хованский

По словам блогера, в СИЗО он «почти разучился читать». Получить поддержку от близких по телефону также не получается – общаться позволяют только с разрешения следователя.

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Ранее ivbg.ru сообщал о том, что суд отказался выпускать Юрия Хованского под домашний арест и продлил заключение до ноября. У блогера прошли обыски 8 июня. Позже его задержали за песню про Норд-Ост.