Находящийся в СИЗО блогера Юрия Хованского включили в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, это следует из данных Росфинмониторинга.

Как пишет «Комсомольская правда в Петербурге», счета лиц, находящихся в данном списке, блокируют: в месяц они имеют право снять не более 10 тысяч рублей на себя и каждого члена своей семьи.

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Напомним, Хованского заключили под стражу до 8 августа. Его обвиняют в оправдании терроризма из-за песни про теракт в театре «Норд-Оста». Позже находящийся в СИЗО блогер извинился перед слушателями за спетую им песню.